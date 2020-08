Os pesquisadores da Universidade Joaquim Chissano (antigo Instituto Superior de Relações Internacionais) enfatizam o imperativo de cooperação regional no combate à insurgência em Cabo Delgado, norte de Moçambique, na última edição do boletim 'Security Brief', publicação com textos de análise sobre paz e segurança e economia e desenvolvimento, hoje consultada pela Lusa.

"Há ações que precisam ser desenvolvidas com a máxima urgência para que os resultados sejam positivos [no combate aos grupos armados], como a cooperação com a África do Sul e a Tanzânia", lê-se no boletim.