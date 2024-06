Lula da Silva foi à região italiana da Apúlia, que fica no sul da Itália, para participar no G7, convidado como presidente interino do G20.

No encontro, Lula referiu "a necessidade de unidade global para erradicar a fome de 750 milhões de pessoas no mundo" e falou da sua campanha contra a pobreza.

"Discutiram também outra questão da presidência do Brasil no G20: a necessidade de uma reforma das instituições de governação global e de um novo papel para as Nações Unidas", lê-se num comunicado do governo brasileiro.

A segurança alimentar e o desenvolvimento e a transição energética em África foram outros temas abordados.

Lula parabenizou Meloni pela organização do G7, que reuniu chefes de Estado ou de Governo da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, entre outros países convidados para o fórum, e agradeceu a solidariedade italiana nas enchentes no Rio Grande do Sul.

Já com Scholz, que demonstrou "solidariedade ao povo brasileiro pelas enchentes no Rio Grande do Sul", terá falado "sobre a situação política na Europa e na América Latina e os conflitos em Gaza e na Ucrânia".

De acordo com a nota do governo brasileiro, também "discutiram o G20, convidando a Alemanha para a iniciativa Aliança Global Contra a Fome e outras iniciativas e prioridades brasileiras, como a reforma das instituições de governança global", sem esquecer o acordo entre o Mercosul, a União Europeia e a Organização Mundial do Comércio".

Lula da Silva participou do G7 como convidado, assim como outros líderes, como o presidente argentino, Javier Milei, ou o Papa Francisco, o primeiro pontífice da história a fazê-lo e com quem o presidente brasileiro se reuniu na sexta-feira.

"No encontro com Sua Santidade o Papa Francisco falamos de paz, de combate à fome e da necessária redução das desigualdades no mundo", escreveu o líder brasileiro nas redes sociais, acompanhando a publicação com uma foto do encontro.

Lula teve, ainda, uma reunião bilateral com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Lula da Silva também se reuniu com os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Turquia, Recep Tayip Erdogan, bem como com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

PFT // SSS

Lusa/Fim