"O incêndio, felizmente, já está controlado. Não arderam casas de primeira habitação, apenas um ou outro barracão. A frente que está mais ativa é a que está em direção a Miosinho, mas está muito longe", afirmou o autarca Rui Sampaio.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, o alerta foi dado às 14:48 e, neste momento, segundo o ponto de situação efetuado às 18:55, combatem as chamas 349 operacionais apoiados por 96 viaturas e oito meios aéreos.

O incêndio deflagrou em Amioso Cimeiro, na freguesia de Álvares, a freguesia mais a sul do concelho de Góis, no distrito de Coimbra, e que faz fronteira com o distrito de Leiria.

Também no distrito de Coimbra, no concelho de Montemor-o-Velho, um incêndio, igualmente, em povoamento florestal, deflagrou pelas 16:52 e conta, neste momento, segundo a página oficial da proteção civil com 133 operacionais apoiados por 38 viaturas e um meio aéreo.

"Este incêndio já está controlado, ainda passou a autoestrada [A1], mas não foi preciso cortar", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão.

Este incêndio deflagrou em Volta da Tocha, na freguesia de Arazede e, pelas 16:00, a página da proteção civil classificava o combate como estando em fase de resolução.

IYN // SCA

Lusa/Fim