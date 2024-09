Também o canal local Al-Manar do movimento islamita relatou "sucessivos ataques sionistas", que visaram pelo menos cinco bairros nos subúrbios do sul.

O exército israelita afirmou que estava a realizar novos ataques em Beirute, visando edifícios civis que alegadamente albergavam depósitos de armas, fábricas de munições e centros de comando do Hezbollah.

O movimento islamista negou "as alegações" israelitas sobre a presença de depósitos de armas em blocos de apartamentos.

As forças israelitas afirmaram, também no Telegram, ter morto o comandante de uma das unidades de mísseis do movimento, Mohammed Ali Ismaïl, e o adjunto Hossein Ahmed Ismaïl, no sul do Líbano, num outro ataque aéreo.

"Outros comandantes e terroristas do Hezbollah foram eliminados ao mesmo tempo", acrescentaram.

O exército israelita disse que aviões estavam a sobrevoar a zona em torno do aeroporto da capital para impedir que o Hezbollah receba armas do Irão.

As forças israelitas indicaram ainda que estavam a realizar ataques contra alvos do Hezbollah na região de Tiro (sul) e em Bekaa, outro reduto do movimento xiita no leste do Líbano.

Centenas de famílias amontoadas em carros fugiam do sul de Beirute, na sequência de um apelo do exército israelita para abandonarem a área.

A meio da noite, formaram-se engarrafamentos nas ruas da capital, habitualmente desertas a esta hora do dia e mergulhadas na escuridão devido à falta de eletricidade, indicou a agência de notícias France-Presse.

Na sexta-feira, Israel bombardeou o "quartel-general" do Hezbollah na zona, visando o líder do movimento, Hassan Nasrallah, noticiaram vários canais de televisão israelitas.

Uma fonte próxima do grupo islamita afirmou que Nasrallah não sofreu ferimentos. Mas, mais de nove horas após o ataque, o Hezbollah não fez qualquer anúncio oficial.

O ataque, na tarde de sexta-feira, causou pelo menos seis mortos e 91 feridos, indicou o Ministério da Saúde libanês.

Fonte próxima do Hezbollah disse que seis edifícios ficaram totalmente destruídos, na sequência de enormes explosões que provocaram espessas colunas de fumo e abriram grandes crateras, semeando o pânico entre os habitantes.

EJ // EJ

Lusa/Fim