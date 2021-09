Com estes valores divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, o país totaliza 4.877.755 infeções pelo coronavirus responsável pela covid-19 e 84.795 óbitos desde o início da pandemia.

Os novos dados relatam uma queda de 12 pontos na incidência cumulativa por 100 mil habitantes, situando-se nos 198 casos, uma queda de 12 pontos nas últimas 24 horas.

Desde o início da quinta vaga, na ultima semana de junho quando se registou uma incidência de 92,5 casos, a transmissão tinha vindo a aumentar à medida que as comunidades relaxam as restrições e o contacto social aumenta, tendo atingido o pico em 27 de julho, quando atingiu os 701,9 casos.

Ao mesmo tempo, a pressão nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) também continuou a descer ligeiramente para 15,9% da ocupação (menos três décimas do que na quinta-feira).

A pressão nas enfermarias dos hospitais também caiu ligeiramente para 5,3% da ocupação, com um total de 6.245 pacientes hospitalizados.

A covid-19 provocou pelo menos 4.529.715 mortes em todo o mundo, entre mais de 218,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

AXYG // ANP

Lusa/Fim