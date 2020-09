O estudo "Redução da Procura dos Cuidados de Saúde em Tempos de covid-19" avançou que as consultas de planeamento familiar registaram a maior queda, tendo alcançado 46% no primeiro trimestre.

As atividades de vacinação completa nas crianças menores de um ano conheceram uma quebra de 10% de abril a junho do ano em curso, devido ao impacto do novo coronavírus.