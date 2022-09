"Tínhamos planeado, no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], o consulado virtual estar em funcionamento em 2026, mas estamos a antecipar e queremos que no próximo dia 10 de junho este consulado virtual esteja já operacional e ao serviço dos portugueses e portuguesas que vivem no estrangeiro", disse Paulo Cafofo.

Durante uma entrevista ao programa 'Decisão Nacional', da RTP Internacional, o governante admitiu que esta reorganização "implica diversas áreas governativas, que precisam de estar articuladas", mas assegurou que "é um trabalho muito útil para não requerer a presença física no consulado e permitir que determinados assuntos possam ser tratados pela via digital", entre os quais estão vários pagamentos.

Na entrevista, Paulo Cafofo assegurou que as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo são a principal prioridade do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) e confirmou que o relatório sobre a reorganização da rede consular está já feito.

"Temos o trabalho de casa feito dentro do MNE, sobre as necessidades e o número de funcionários consulares de que necessitamos, temos já uma revisão das tabelas salariais", afirmou, explicando que a aprovação da implementação do relatório está dependente do Orçamento do Estado para o próximo ano.

"No âmbito do MNE, esta é a prioridade número 1, o que significa que para a política externa as questões das comunidades não são questões marginais, secundários ou anexas, portanto a prioridade estabelecida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Cravinho, foi precisamente esta questão do funcionamento e reorganização e reforma consular", concluiu.

MBA // ACL

Lusa/Fim