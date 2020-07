"A covid-19 teve um forte impacto na atividade consular, provocando constrangimentos sérios no atendimento em muitos serviços externos. Foi o caso do serviço prestado pelo Consulado-Geral no Luxemburgo que, durante oito semanas, e de acordo com as diretrizes das autoridades de saúde públicas locais, teve de suspender temporariamente as suas atividades habituais", refere um comunicado daquele gabinete.

Segundo o comunicado, a situação motivou o "adiamento do atendimento de centenas de utentes e a necessidade de remarcação de todos os atos consulares programados".

Para dar resposta às necessidades extraordinárias e atendendo à obrigatoriedade do cumprimento das regras essenciais de saúde pública, o que diminui o número máximo de utentes que podem estar presencialmente nas instalações, "o Consulado-Geral finalizará nos próximos dias a remarcação de todos os atos pendentes, entretanto suspensos, e alargará o seu horário de atendimento".

Assim, entre 13 de julho e 05 de agosto, o consulado funcionará nos dias úteis das 07:30 às 20:00, enquanto aos sábados (11, 18 e 25 de julho e 01 de agosto) o horário é das 08:00 às 13:00, com atendimento preferencial para quem quer tratar de cartão de cidadão e passaporte.

"Com este esforço, assente numa valiosa equipa em serviço naquele posto e num reforço extraordinário de meios humanos disponibilizados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, estima-se poderem ser atendidos adicionalmente cerca de 1.100 utentes, para além do atendimento normal da equipa do consulado, permitindo a melhoria do serviço disponível e facilitando a deslocação a Portugal de muitos emigrantes no período estival", adianta o comunicado.

Para mais informações sobre os novos horários e modalidades de atendimento, o gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas sugere a consulta do Portal das Comunidades, o sítio na internet da Embaixada de Portugal no Luxemburgo ou a página do Facebook do Consulado-Geral no país.

ATR // SR

