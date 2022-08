Segundo a France-Presse (AFP), Uwe Herbert Hahn disse às autoridades que o marido, Walter Biot, de nacionalidade belga, desmaiou repentinamente na noite de sexta-feira, batendo com a cabeça, o que lhe teria provocado a morte.

Contudo, de acordo com as primeiras análises ao corpo, feitas no apartamento do casal no bairro nobre de Ipanema, a vítima terá sido espancada com violência.

"A versão dos factos dada pelo cônsul, segundo a qual a vítima caiu, é incompatível com as conclusões dos peritos", avançou a agente Camila Lourenço, numa publicação nas redes sociais da polícia local.

De acordo com as autoridades, "foram observados vários hematomas, inclusivamente no tronco, correspondentes a lesões infligidas por atropelamento, bem como lesões correspondentes a um ataque com objeto cilíndrico".

Na conta do Instagram da polícia local foram publicadas fotografias do que parecem ser manchas de sangue no chão e nos móveis do apartamento do casal.

De acordo com os meios de comunicação social locais, o cônsul alemão tentou limpar a cena do crime antes de a polícia chegar.

Uwe Herbert Hahn disse ainda à polícia que o marido abusava de bebidas alcoólicas e tomava comprimidos para dormir.

Walter Biot estava a uma semana de completar 53 anos, de acordo com uma fotografia do seu bilhete de identidade, publicada pela imprensa brasileira.

A Embaixada da Alemanha em Brasília não respondeu, até ao momento, aos pedidos de informação da AFP.

