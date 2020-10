O empreendimento faz parte de uma série de acordos entre construtoras chinesas e estrangeiras de automóveis para dividir os custos do desenvolvimento de veículos elétricos, uma aposta estratégica da China.

Pequim gastou muito para promover a tecnologia, mas está agora a reduzir os subsídios.

A BYD Auto Industry Co., uma unidade da produtora de baterias BYD Ltd., e a Hino Motors Ltd., disseram que o investimento na nova empresa vai ser repartido igualmente, sem avançar mais detalhes.

O empreendimento arranca no próximo ano.

Os veículos vão entrar no mercado sob a marca Hino, até 2025, disseram as empresas.

