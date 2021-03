De acordo com a convocatória disponível no 'site' oficial do partido, o Conselho Nacional do CDS-PP vai "reunir ordinariamente no próximo dia 20 de março".

A reunião do órgão máximo entre congressos vai decorrer por videoconferência, e tem início marcado para as 10:00, de acordo com a nota assinada pelo presidente do Conselho Nacional, Filipe Anacoreta Correia.

A ordem de trabalhos é composta por três pontos: "discussão e votação das moções setoriais apresentadas no XXVIII Congresso Nacional do CDS-PP", de janeiro do ano passado, "apresentação, discussão e votação da proposta de Regulamento Financeiro para as eleições autárquicas" e "apresentação, discussão e votação da proposta de Regulamento Autárquico para as eleições autárquicas".

Os conselheiros nacionais voltam a reunir-se duas semanas depois do último encontro, que também decorreu por meios digitais, e no qual foram aprovados os mais recentes membros da direção: um vice-presidente e uma dezena de vogais da Comissão Política Nacional.

Nessa reunião, que começou na quinta-feira à noite e terminou na madrugada de sexta-feira, o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, anunciou ter solicitado a convocação com urgência de uma nova reunião ordinária do órgão máximo entre congressos, para o partido debater as eleições autárquicas e aprovar os regulamentos, segundo conselheiros ouvidos pela Lusa na altura.

