"O órgão instou às instituições competentes a reforçarem as medidas de fiscalização, bem como a responsabilização dos prevaricadores do Código da Estrada e outros instrumentos legais", refere o comunicado da Presidência, após uma reunião do órgão na quarta-feira em Maputo.

O Conselho Nacional de Defesa e Segurança manifestou preocupação sobre o elevado índice de acidentes de viação que ocorrem no país, considerando que as situações têm "semeado luto nas famílias moçambicanas e provocado danos materiais avultados".

Os índices de sinistralidade rodoviária em Moçambique são classificados como dramáticos por várias organizações.

As autoridades moçambicanas anunciaram na sexta-feira que vão passar a deter imediatamente condutores infratores que se envolvam em acidentes que provoquem mortos, no âmbito das medidas adotadas para travar os altos índices de sinistralidade no país.

Segundo o Governo moçambicano, as medidas anunciadas contemplam também a revisão dos limites de velocidade e sinalização nas estradas, principalmente em pontos identificados como críticos.

As autoridades moçambicanas têm apontado o excesso de velocidade e condução sob efeito de álcool como as principais causas dos sinistros.

Em média, pelo menos mil pessoas morrem anualmente nas estradas, segundo dados avançados à Lusa pela Associação Moçambicana Para as Vítimas de Insegurança Rodoviária (Amviro).

