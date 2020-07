"Os membros do Conselho de Segurança expressaram preocupação com os incidentes recentes e pediram às forças de defesa e segurança da Guiné-Bissau para não interferirem no processo político" do país, refere, em comunicado à imprensa, aquele órgão da ONU.

No comunicado, o Conselho de Segurança pede a "todas as partes interessadas que se abstenham de qualquer ação que possa pôr em risco a ordem constitucional e o Estado de direito, essenciais para a paz, a segurança e a estabilização política na Guiné-Bissau".