O tema desta que é a primeira reunião do Conselho de Ministros após o início da pandemia, é precisamente a "Reafirmação da Cooperação na CPLP no contexto da pandemia Covid-19", de acordo com a nota de agenda.

No convite dirigido aos seus homólogos, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, enquanto presidente em exercício do Conselho de Ministros da CPLP, sublinhou: "A situação de emergência vivenciada ao nível global exige de nós cooperação, solidariedade e concertação permanentes".