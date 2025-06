Conselheiro do líder supremo iraniano Khamenei ameaça bases norte-americanas

Teerão, 22 jun 2025 (Lusa) - Um conselheiro do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, considerou hoje que "já não há lugar para os Estados Unidos" no Médio Oriente e ameaçou com ataques às bases usadas pela aviação norte-americana para bombardear instalações nucleares do Irão.