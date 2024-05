Os trabalhos do segundo e último dia de reunião magna arrancam pelas 10:00 no pavilhão municipal da Costa de Caparica, em Almada, com o anúncio do resultado das emendas de alteração apresentadas pelos militantes ao programa eleitoral para as eleições europeias, seguindo-se a aprovação do documento final.

Já com o documento aprovado, o cabeça de lista, Francisco Pauperio, e a número dois, Filipa Pinto, vão discursar perante os congressistas.

O processo de primárias abertas para a escolha da lista candidata às europeias, nomeadamente a eleição do dirigente Francisco Pauperio, gerou polémica e divergências internas, algo que já levou os dirigentes a admitir a necessidade de melhorar este processo único no panorama partidário português, sem abdicar do princípio de abertura à sociedade.

Francisco Paupério venceu as primárias com uma quantidade significativa de votos únicos de não militantes do partido, o que levou a Comissão Eleitoral a levantar dúvidas sobre uma eventual "viciação de resultados" na primeira volta e a propor que apenas militantes votassem na segunda volta -- algo que acabou por não acontecer.

Um plano europeu que garanta habitação acessível, um "novo salário mínimo europeu" e acabar com a "Europa fortaleza" através de um sistema de asilo "mais humanista" são algumas das medidas que constam do documento.

Também a pensar nas eleições regionais da Madeira, marcadas para 26 de maio, momentos antes falará a cabeça de lista, Marta Sofia, e o número dois, Carlos Andrade.

De seguida serão anunciados os resultados da votação das 25 moções de caráter específico e dos novos órgãos nacionais para o mandato 2024-2026, que incluem o grupo de Contacto (direção), com três listas candidatas.

A lista 'A' é encabeçada pela líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, incluindo nomes como os deputados Rui Tavares e Jorge Pinto e a 'número dois' às eleições europeias, Filipa Pinto; a lista 'B' é encabeçada pela dirigente Natércia Lopes, seguindo-se Rodrigo Brito e Patrícia Robalo; e a lista 'C' tem como primeiro nome João Manso e em segundo lugar Irene Gomes, entre outros.

O Grupo de Contacto é composto por 15 membros, eleitos de acordo com o método de Hondt, sendo por isso certo que contará com membros de várias correntes internas.

Serão também anunciados os resultados da votação para a Assembleia, órgão máximo entre congressos composto por 50 membros e que tem 95 candidatos, e para o Conselho de Jurisdição, que tem 11 lugares e duas listas candidatas: a lista 'A', encabeçada pelo deputado Paulo Muacho e a 'B', pelo membro Rui Matias.

Após a proclamação dos resultados, a lista à direção vencedora encerra os trabalhos, sendo provável que o deputado e recandidato à direção Rui Tavares discurse, pela última vez, perante os congressistas pelas 13:00.

