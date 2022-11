O resultado da eleição do secretário-geral comunista será divulgado à comunicação social no final da reunião por Margarida Botelho, membro do Secretariado do PCP. O local da reunião não foi divulgado pelo partido.

Há 18 anos, em 28 de novembro de 2004, Jerónimo de Sousa foi eleito, por braço no ar, sem votos contra e com apenas quatro abstenções, na primeira reunião do Comité Central eleito no XVII Congresso, no Pavilhão dos Desportos, em Almada.

A Conferência Nacional, sob o lema "Tomar a iniciativa, reforçar o partido, responder às novas exigências", termina no domingo, no Pavilhão Alto do Moinho, Corroios, Seixal, com o discurso de Paulo Raimundo, o primeiro na qualidade de secretário-geral comunista.

