Concurso para desconstrução do prédio Coutinho em Viana do Castelo em duas semanas

O ministro do Ambiente revelou hoje pretender lançar o concurso público internacional para a desconstrução do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, "dentro de uma a duas semanas", e apelou aos últimos moradores para que saiam "depressa" do edifício.