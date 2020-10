"Neste momento estamos a avaliar a situação epidemiológica, não só de todo o país, mas muito concretamente de alguns concelhos da região Norte e há concelhos que merecem maior preocupação, designadamente concelhos limítrofes porque a confluência geográfica e a movimentação de pessoas são fatores que agravam o risco, estamos a avaliar essa situação", disse Marta Temido na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus.

A ministra sublinhou que foi declarada no país a situação de calamidade para se poder ter "uma margem de manobra que permita agravar as medidas se for necessário".

Sobre as medidas de restrição decretadas na quinta-feira pelo Governo para Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, a governante afirmou que foi uma combinação de fatores que levou à decisão relativa a estes três concelhos.

"O que levou a tomar esta decisão teve a ver com a incidência de novos casos ao longo dos últimos sete e 14 dias, mas também com a velocidade de crescimento de novos casos e com a pressão que se está a sentir em termos de capacidade de resposta de serviços de saúde", explicou.

Marta Temido referiu que se trata de "uma análise combinada de aspetos numéricos e fatores de capacidade de resposta e preocupação com a saúde desta população", uma vez que são áreas geográficas com uma elevada densidade populacional e onde o risco de transmissão e de incidência é o mais alto do país.

Desde as 00:00 de hoje que concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, no distrito do Porto, têm o dever de permanência no domicílio, a proibição de quaisquer eventos com mais de cinco pessoas, bem como a obrigatoriedade de os estabelecimentos encerrarem às 22:00 e o teletrabalho ser obrigatório para todas as funções que o permitam.

Portugal contabiliza hoje mais 31 mortos relacionados com a covid-19 e 2.899 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim hoje divulgado, desde o início da pandemia de covid-19 Portugal já contabilizou 112.440 casos confirmados e 2.276 óbitos.

