Comité Olímpico da Guiné-Bissau preocupado com ameaças de manipulação de resultados

Bissau, 08 abr (Lusa) -- O presidente do Comité Olímpico da Guiné-Bissau (COGB), Sérgio Mané, assumiu hoje a preocupação com a manipulação de resultados desportivos no país e anunciou uma série de formações para as autoridades e dirigentes desportivos sobre aquele problema.