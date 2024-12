Os dois órgãos foram eleitos numa reunião do novo Comité Central, no sábado à noite, no Complexo Municipal dos Desportos "Cidade Almada", onde está a decorrer o 22.º Congresso do PCP, mas os resultados só hoje foram divulgados.

Nessa reunião, o novo Comité Central também reelegeu o secretário-geral do partido, Paulo Raimundo, por unanimidade, sendo que o próprio "entendeu não votar na sua própria candidatura".

Além destes dois órgãos executivos, também a Comissão Central de Controlo foi eleita por unanimidade.

TA // ACL

Lusa/Fim