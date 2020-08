"A Comissão Política exorta a população para que continue a observar as medidas de prevenção de forma a controlar a propagação acelerada de novas infeções. Neste sentido recomenda ao Governo a adoção de medidas adicionais de modo a evitar um vazio legal", refere um comunicado da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) divulgado no final da sessão semanal daquele órgão do partido.

Apesar do fim do estado de emergência há uma semana, todas as medidas de prevenção da covid-19 devem continuar, para impedir uma propagação a um ritmo devastador.