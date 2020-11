A posição da CADCDHL, conhecida como 1.ª Comissão, consta do relatório da "averiguação" que fez aos conflitos armados no norte e centro do país, consultado hoje pela Lusa.

No documento, aquela entidade parlamentar assinala que é preciso "reforçar os processos de formação das Forças de Defesa e Segurança, com enfoque em matérias relativas aos direitos humanos".