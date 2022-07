A reunião esteve marcada para o sábado passado, mas foi adiada porque coincidia com o Congresso Nacional do PSD, que decorreu nos dias 01, 02 e 03 no Porto e consagrou Luís Montenegro como novo presidente dos sociais-democratas

De acordo a ordem de trabalhos, desta reunião do órgão máximo dos socialistas entre congressos, será feita uma "análise da situação política" e haverá uma intervenção do secretário-geral, António Costa.

Nesta reunião, convocada pelo presidente do partido, Carlos César, prevê-se também a aprovação do Relatório e Contas de 2021 bem como do calendário dos congressos federativos de 2022 e do regulamento para a eleição dos presidentes das federações e dos delegados aos congressos federativos.

"Será ainda aprovado o Regulamento para a eleição das presidentes e das Comissões Políticas das estruturas federativas das Mulheres Socialistas-Igualdade e Direitos (MS-ID) e a deliberação sobre proposta de recomendação de datas para a realização das eleições das Comissões Políticas Concelhias e Secções e das estruturas concelhias das MS-ID", lê-se na nota divulgada.

De acordo com os estatutos do partido, a Comissão Nacional é o órgão deliberativo máximo do PS entre congressos, "competindo-lhe estabelecer a linha da atuação do partido, nomeadamente na esfera da sua ação política e velar pela sua aplicação".

