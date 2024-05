O executivo comunitário concluiu, após uma investigação, que a Mondelez, com sede nos Estados Unidos, violou as regras de concorrência da UE ao envolver-se em acordos anticoncorrenciais ou práticas concertadas com o objetivo de restringir o comércio transfronteiriço de vários produtos de chocolate, bolachas e café e também ao abusar da sua posição dominante em certos mercados nacionais de venda de tabletes de chocolate.

A empresa é responsável por 22 acordos ou práticas concertadas anticoncorrenciais e por abuso de posição dominante no mercado.

A Comissão concluiu, segundo um comunicado, que as práticas ilegais da Mondelez impediram os retalhistas de se poderem abastecer livremente de produtos nos Estados-membros com preços mais baixos e dividiram artificialmente o mercado interno.

O objetivo da Mondelez, considerou, era evitar que o comércio transfronteiras conduzisse a reduções de preços em países com preços mais elevados.

A Mondelez detém marcas de chocolates como a Côte d'Or, Milka e Toblerone, bem como de bolachas como Oreo e TUC.

