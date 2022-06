A audiência está a agendada para 13:00 locais (18:00, em Lisboa).

O painel da Câmara dos Representantes responsável por investigar o ataque ao Capitólio, ocorrido em 06 de janeiro, disse na semana passada que não haveria mais audiências até julho.

De acordo com a agência de notícias AP, um porta-voz da comissão recusou a comentar sobre o assunto da audiência de terça-feira.

A investigação está em andamento, após o início das audiências há três semanas, e os nove membros da comissão continuam a compilar provas.

Entre outras provas, o painel obteve recentemente imagens do realizador britânico Alex Holder do então presidente norte-americano Donald Trump e do seu círculo íntimo tiradas antes e depois da invasão ao Capitólio.

Alex Holder disse na semana passada que cumpriu uma intimação do Congresso dos Estados Unidos para entregar todas as imagens que fez nas últimas semanas de campanha de Donald Trump para as eleições presidenciais em 2020.

O cineasta indicou que as filmagens incluem entrevistas exclusivas com Donald Trump, os seus filhos e o então vice-presidente Mike Pence.

Até agora, o painel realizou cinco audiências e foram planeadas pelo menos mais duas para julho.

Os congressistas disseram que as futuras audiências vão se concentrar nos extremistas domésticos que invadiram o Capitólio naquele e no que o antigo chefe de Estado Donald Trump estava a fazer.

