Nos primeiros seis meses do ano, segundo um comunicado do executivo comunitário, as exportações da UE atingiram os 116,4 mil milhões de euros ME), 1% acima do mesmo período de 2023, impulsionadas principalmente pelo aumento dos preços do azeite, café, chá e cacau.

As importações permaneceram estáveis em 82,7 mil ME entre janeiro e junho, face ao período homólogo.

As exportações de azeite e azeitonas representaram a maior fatia, com um valor de 1,4 mil ME, uma subida homóloga de 58%, contribuindo este setor para o aumento de mil milhões de euros nas vendas para os Estados Unidos (8%) e de 209 milhões para o Brasil (18%).

Do lado das importações, o setor do café, chá, cacau e especiarias lidera a tabela, com uma subida homóloga de 27%, 14,4 mil ME, tendo as compras de cereais em mercados externos recuado 26%, para 4,8 mil ME, no primeiro semestre, face ao homólogo.

IG // JNM

Lusa/Fim