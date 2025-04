Começou cerimónia de trasladação do corpo de Francisco para a basílica de São

Cidade do Vaticano, 23 abr 2025 (Lusa) -- A cerimónia de trasladação do corpo do Papa da capela da Residência de Santa Marta para a Basílica de São Pedro, para o velório de três dias aberto ao público, começou às 09:00 no vaticano, (08:00 em Lisboa).