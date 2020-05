Comandante diz ter recolhido arma usada no homicídio de observador eleitoral em Moçambique

O comandante policial em Moçambique Tudelo Guirrugo, um dos arguidos no julgamento do homicídio de Anastácio Matavel, observador eleitoral, admitiu hoje em tribunal que recolocou no arsenal da corporação uma das armas usadas no crime.