"Estou aqui hoje para dizer que estamos a meio do caminho, com 50 milhões de doses [das vacinas administradas] em apenas 37 dias, desde que me tornei Presidente", disse o democrata Joe Biden, durante um discurso que foi transmitido na rede social Twitter a propósito do "marco histórico" das 50 milhões de vacinas administradas.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) acrescentou que o país está "várias semanas à frente do planeado, apesar dos contratempos" provocados pelas tempestades de inverno, que afetaram várias regiões.

"Estamos a caminhar na direção correta, apesar da bagunça que herdámos da administração anterior [liderada pelo republicano Donald Trump], que nos deixou sem um plano real para vacinar todos os norte-americanos", considerou Biden.

O chefe de Estado norte-americano referiu também que cada vez que sejam administradas 50 milhões de vacinas no país vai "utilizar esse marco histórico para reportar à população" os avanços no campanha de vacinação e no combate à pandemia.

"A história desta campanha de vacinação é como a história de tudo o que de difícil e novo os Estados Unidos fazem", prosseguiu, Joe Biden.

O Presidente dos EUA adereçou ainda o que considerou ser um problema futuro: a vacinação de pessoas céticas em relação à eficácia e aos benefícios das vacinas contra o SARS-CoV-2.

Por isso, as autoridades norte-americanas vão iniciar uma campanha de educação e sensibilização para aumentar a confiança dos norte-americanos nas vacinas.

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 28 milhões de infeções confirmadas e mais de 504 mil óbitos associados à covid-19.

