A iniciativa "Meet the Author" trará a Portugal um novo escritor a cada mês, estando já confirmados cinco nomes para as próximas edições, anunciou a FLAD em comunicado.

"Vamos trazer a Portugal grandes autores de ficção e de não-ficção, com os quais podemos compreender melhor os temas que atravessam a sociedade americana de hoje. É uma excelente oportunidade para conhecer novos caminhos da literatura americana e ver aonde nos levam", explica a presidente da FLAD, Rita Faden.

As sessões irão decorrer no auditório da FLAD, em Lisboa, sendo a primeira marcada pela presença de Colson Whitehead, autor de "A Estrada Subterrânea" e "Os Rapazes de Nickel", ambos vencedores do Prémio Pulitzer, em 2017 e 2020, respetivamente.

Os dois romances, que abordam a escravatura, o primeiro, e um reformatório para jovens, o segundo, estão publicados em Portugal pela Alfaguara, que lança no dia 26 um novo livro do autor, "Ao ritmo de Harlem", obra que volta a colocar o dedo na ferida da América, ao abordar a desigualdade e injustiça naquele bairro nova-iorquino.

O convidado seguinte será Anthony Marra, autor de "O Czar do Amor e do Tecno", editado pela Teorema, antecedendo Hanya Yanagihara, autora do romance "A Little Life", que será publicado em Portugal, em novembro, pela Editorial Presença.

Seguem-se Valeria Luiselli, autora de "Lost Children Archive", livro publicado em Portugal pela editora Bazarov, com o título "Deserto sonoro", e Brit Bennett, autora de "A Outra Metade", editado também pela Alfaguara.

Os escritores serão entrevistas pela jornalista Isabel Lucas, autora de "Viagem ao Sonho Americano" (Tinta da China), obra em que procura entender a América através dos livros.

O programa é de entrada gratuita e aberto ao público em geral, mediante confirmação de presença para fladport@flad.pt.

AL // MAG

Lusa/Fim