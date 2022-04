Colisão rodoviária faz oito feridos e corta trânsito na A22

O trânsito na Via do Infante (A22) está interrompido ao quilómetro 42, em Alcantarilha, no sentido Lagos/Faro, devido a uma colisão entre dois veículos que provocou oito feridos, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.