Em "The talent" vê-se uma artista numa cabine de som, que recria anúncios publicitários, audioguias de exposições e meditação gravada numa personagem que pode ser a protagonista da sua própria narrativa ou apenas uma marioneta que responde a ordens que lhe são dadas através dos auriculares, segundo a apresentação da peça.

"Uma peça sobre a voz e o legado humano, num futuro não humano", acrescenta o teatro que tem direção artística de Francisco Frazão.

Na cabine de som, uma mulher fala consigo própria, com quem a ouve, com toda a gente, sublinha a nota.

Uma mulher que "soa como um desenho animado", cuja voz se assemelha a uma meditação gravada e que soa "como um ser metafórico, como o mar", acrescenta o teatro, sublinhando tratar-se de mulher de quem se seria capaz de ouvir "fosse o que fosse".

"The talent" tem texto e encenação de Deborah Pearson, James Stenhouse e Gemma Paintin, que também interpreta, desenho de som de Yaseen Clarke, desenho de luz de Alex Fernandes, cenografia de Camilla Clarke, e o olhar exterior é de Tania El Khoury.

O espetáculo é uma produção dos Action Hero e Sarah Warden em coprodução com o Teatro do Bairro Alto, Cambridge Junction e South Street Arts / University of Reading.

Na sala principal do TBA, o espetáculo terá três récitas: dias 22 e 23, às 19:30, e dia 24, às 17:00, e terá legendagem em português. No dia 23, será tema de conversa na iniciativa Clube do Espectador, a realizar na sala Manuela Porto, com moderação de Maria Sequeira Mendes.

Em dezembro de 2015, os Action Hero, uma colaboração entre os artistas britânicos Gemma Paintin e James Stenhouse, que fazem ´art live' e 'performance` procurando usar os espectadores como colaboradores, apresentaram-se na Culturgest, em Lisboa, com dois espetáculos: "Slap talk" e "Hoke´s Bluff", este interpretado pela dupla com a coreógrafa e ´performer` nascida em França Laura Dannequin.

Em fevereiro de 2017, Deborah Pearson, criadora e dramaturga nascida no Canadá a residir no Reino Unido, apresentou-se na Culturgest com "History, history, history", um documentário ao vivo sobre o cinema, uma estrela de futebol e uma família.

"History, history, history" foi a terceira vinda da autora e uma das diretoras do coletivo Forest Fringe à Culturgest, onde apresentou "Like you were before", em 2012, e "The future show", em 2014.

CP // TDI

Lusa/fim