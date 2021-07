O Festival Cidades Resilientes, uma parceria entre a plataforma independente de jornalismo, cultura e educação Gerador e a Câmara Municipal de Coimbra, pretende "discutir, com amplitude e pluralidade, o significado das cidades, a sua sustentabilidade e regeneração e a forma como podem ser construídas para as gerações seguintes".

O evento terá lugar de forma presencial no Convento São Francisco, Coimbra, e nas ruas e centros da cidade e será transmitido em formato digital na plataforma cidadesresilientes.pt.

O primeiro dia, 16 de julho, contará com um debate "dedicado aos desafios das cidades do século XXI", com o professor universitário e político Miguel Poiares Maduro e com a reflexão sobre "as consequências da pandemia para a cidade" feita pelo sociólogo e professor catedrático Carlos Fortuna e o psicólogo e vice-reitor da Universidade do Algarve, Saúl Neves de Jesus.

Durante o mesmo dia, haverá mais dois debates com Miguel de Castro Neto, professor universitário da NOVA Information Management School, Rita Lopes, investigadora no Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade da Faculdade Nova, Tiago Marques, docente e médico psiquiatra, Francisca Aires Mateus, curadora de arte, e Clara Almeida Santos, professora de filosofia, sobre "a economia das cidades do futuro" e "as cidades das novas gerações".

O segundo dia, 17 de julho, recebe mais quatro debates sobre o "Planeamento e Sociologia Urbana", a "Regeneração e Sustentabilidade", a "Cultura e Educação" e "A nova Antropologia" com a participação de professores universitários, sociólogos, historiadores de arte e curadores, consultores jurídicos e gestores culturais como Paulo Peixoto, Alda Botelho Azevedo, Luís Baptista, Filipe Duarte Santos, Helena Freitas, Maria Lurdes Cravo, David Santos, Carlos Moura Carvalho, Aldara Bizarro e Catarina Marcelino.

Ainda no mesmo dia, o Festival poderá "pensar a importância do digital para as cidades", com a presidente do Clube Criativo de Portugal, Susana Albuquerque, e o engenheiro de software, Ricardo Vitorino.

O evento estende-se ao comércio local e às ruas da cidade de Coimbra "pela particularidade geográfica de uma cidade com uma duplicidade urbana e rural", tornando-se um "ponto de partida para repensar o conceito de cidade em 2021".

Durante os dois dias, os visitantes poderão participar também em oficinas de personalização de sacolas, de 'design thinking', de aproveitamento energético e sessões de poesia.

O Festival é gratuito e contará com cinco influenciadores digitais da rede social 'instagram' para dinamizar e promover a cidade nas plataformas digitais.

Os lugares para assistir à programação no Convento de São Francisco e atividades do comércio local nas ruas serão limitados, seguindo as normas da Direção-Geral da Saúde.

