O apelo às listas de candidatos, de partidos ou grupos de independentes, surge no âmbito do programa Voto Acessível, com que a CNE pretende garantir, nestas eleições, as oitavas autárquicas em Cabo Verde, a acessibilidade e condições de segurança na votação para todos os eleitores com deficiência.

"Às candidaturas, a CNE lança o repto no sentido de assegurarem que os respetivos programas eleitorais sejam acessíveis a todos os eleitores, e por essa via possibilitar às pessoas com deficiência o conhecimento de todas as plataformas eleitorais", lê-se numa deliberação daquela comissão, deste mês, a que a Lusa teve hoje acesso.