"O poético e o político" é o tema da próxima sessão do Clube, durante o qual a atriz e encenadora Teresa Coutinho conversará com a artista, poeta e cronista Gisela Casimiro, com o artista, escritor, crítico e docente João Sousa Cardoso e com a investigadora, programadora 'freelancer' e editora do portal transdisciplinar Buala, Marta Lança.

Os atores João Grosso, Ema Marli e Cláudio Castro lerão poemas que permitirão a quem assistir refletir sobre o passado, conhecer o presente e ousar sonhar, ainda, o futuro, lê-se num comunicado do teatro.

O Clube dos Poetas Vivos resulta de uma parceria entre a Casa Fernando Pessoa e o Teatro Nacional D. Maria II e consiste numa reunião, uma vez por mês, em torno dos poetas e dos seus poemas.

Ao longo de cinco anos passaram por este clube dezenas de poetas e milhares de espectadores.

Entre março e junho de 2020, no seguimento do encerramento do Teatro Nacional D. Maria II devido à pandemia, o Clube dos Poetas Vivos realizou-se 'online', num espaço agora recuperado devido ao novo confinamento.

O Clube dos Poetas Vivos 'online' está integrado na iniciativa D. Maria II em Casa.

O d. Maria II tem outras propostas de programação para este confinamento como a sala 'online' do teatro, na qual é possível assistir à estreia de um novo espetáculo a cada sexta-feira.

De acordo com a programação anunciada, esta sexta-feira estreia-se o espetáculo "Última hora", uma encenação de Gonçalo Amorim a partir do texto de Rui Cardoso Martins.

No dia 19, será a vez de "Dias contados", um espetáculo de Elizabete Francisca.

CP // MAG

Lusa/fim