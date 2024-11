De acordo com a programação hoje divulgada, o Batalha - Centro de Cinema, no Porto, entra em dezembro com o ciclo "Mitologias: Lugares Sagrados, Tempos Míticos", com mais de uma dezena de filmes, entre os quais o 'western' "Cavalgada Heróica" (1939), de John Ford, "O Navio" (1983), de Fellini, e "Veredas" (1978), de João César Monteiro.

Ainda em dezembro, o Batalha associa-se ao centenário do nascimento do poeta Alexandre O'Neill com a exibição de "Um filme em forma de assim" (2022), de João Botelho, além de uma conversa com o realizador e leitura de poemas.

No dia 21 de dezembro, Hugo van der Ding e Martim Sousa Tavares farão uma performance com dobragem de vozes ao vivo "a um conjunto de filmes de arquivo sobre o Natal resgatados do baú".

Um dos destaques do Batalha é a retrospetiva do cinema da realizadora italiana Alice Rohrwacher, que se celebrizou "por uma obra muitas vezes centrada na infância e adolescência, que explora a ancestralidade, navegando entre a história e o mito, o rural e o moderno".

Entre os primeiros filmes deste ciclo, que se estenderá por fevereiro, estão "Corpo Celeste" (2011) e "O país das maravilhas" (2014).

O Batalha -- Centro de Cinema pretende ainda "retomar uma ligação histórica" com o Cineclube do Porto, que remonta os anos 1940, e recupera quinzenalmente, a cada domingo, as matinés com "sessões dedicadas a momentos-chave da vida e prática do mais antigo cineclube português no ativo".

A primeira sessão, a 08 de dezembro, será com o filme "Os domingos de Cybele" (1962), de Serge Bourguignon, premiados nos Óscares, sobre a amizade entre um veterano de guerra e uma criança órfã.

Os espaços do Batalha serão palco também para a primeira exposição a solo em Portugal do artista norte-americano Tony Cokes.

"Os seus filmes e instalações propõem uma semântica visual única e sonicamente poderosa, baseada em textos e mensagens que refletem sobre capitalismo, colonialidade, consumo e outros sistemas de poder", sublinha a sala de cinema, que acolherá uma peça inédita de Tony Cokes criada para a exposição no Porto.

Toda a programação até janeiro poderá ser consultada em www.batalhacentrodecinema.pt.

SS // MAG

Lusa/fim