"No início desta manhã, por volta das 6:00 (horário local), indivíduos armados não identificados atacaram a esquadra de Di", uma localidade localizada na província de Sourou, na região de Boucle du Mouhoun (noroeste), informaram fontes da segurança.

Citada pela agência France Press (AFP) a mesma fonte disse haver a lamentar ""cinco policias mortos e significativos danos materiais, levados ou destruídos".

O ataque foi confirmado por outra fonte de segurança, próxima ao Ministério da Segurança, que acrescentou haver três outros policias desaparecidos e que decorrem buscas para os localizar.

Em seis dias este é o quarto ataque contra as forças de defesa e segurança empenhadas na luta anti-jihadista.

Na sexta-feira, um soldado foi morto e outro ferido pela explosão de um artefato artesanal, na província de Tapoa (Leste).

Na quinta-feira, dois agentes foram mortos num ataque a um posto de controle na província de Oudalan (norte).

Na segunda-feira anterior, três soldados tinham sido mortos e sete ficaram feridos durante um ataque a uma unidade militar no sudoeste do país, perto da fronteira com a Costa do Marfim.

Em 09 de agosto, 12 elementos do Exército e do Grupo de Intervenção e Monitoramento Rápido (Garsi, gendarmerie) foram mortos numa emboscada na região de Boucle du Mouhoun.

O Burkina Faso é atacado desde 2015 por grupos jihadistas filiados ao Estado Islâmico (EI) e à Al-Qaeda, visando civis e soldados, em várias regiões do país onde a violência já provocou cerca de 2.000 mortos e forçou 1,4 milhões de pessoas abandonar as suas casas.

