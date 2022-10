Outras seis pessoas ficaram feridas, das quais três transportadas para o Hospital de Pemba.

Tropas moçambicanas e do Ruanda estacionadas na zona, no norte de Moçambique, responderam ao ataque e, de acordo com uma fonte da comunidade, o bairro mais afetado foi o de Napulubo, de onde os moradores fugiram.

"Houve fogo intenso, estamos nas matas", descreveu um dos deslocados.

A violência eclodiu um dia depois de homens armados terem reduzido a cinzas uma igreja, mais a sul, em Namapamo, no distrito de Chiúre.

Os mesmos agressores saquearam a comunidade e levaram milho, arroz e galinhas, relatou fonte da aldeia, que lamenta a morte recente de outros residentes, cujos corpos foram encontrados decapitados.

Um grupo de militares foi destacado para Namapamo e Micoleni, outra aldeia alvo de incursões.

A província de Cabo Delgado tem sido aterrorizada desde 2017 por uma violência armada, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde há um ano com apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de violência a sul da região e na vizinha província de Nampula.

Em cinco anos, o conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o ACNUR, e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

