Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre são os distritos sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre as 09:00 e as 15:00 de segunda-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

