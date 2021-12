Considerada a "maior cimeira aeronáutica" da Península Ibérica, a iniciativa é promovida pela Câmara de Ponte de Sor, em parceria com uma empresa, e vai ter como tema, em 2022, "Flying for a World of Opportunities".

No próximo ano, o evento vai dar "um enfoque especial" às "oportunidades de investimento disponíveis [no setor] para uma retoma que se espera singular até 2030", prometeu a organização do Portugal Air Summit, na sua página na rede social Facebook.

A última edição do Portugal Air Summit, dedicada ao tema "Flying for a New Start", decorreu em outubro deste ano, em Ponte de Sor, tendo reunindo mais de 200 oradores.

A iniciativa decorreu em formato misto, ou seja, contou com a presença de público, mas, ao mesmo tempo, foi transmitido 'online', através de 'streaming', devido à pandemia de covbid-19.

O certame, de caráter anual, integra debates ligados às áreas da aviação, aeronáutica e espaço e defesa, assim como mostra de produtos do setor e demonstrações, entre outras componentes.

A iniciativa conta com o apoio de vários setores da aeronáutica, como a Agência Espacial Portuguesa, que promove a competição de lançamento de 'rockets' intitulada "EuRoc- European Rocketry Challenge".

