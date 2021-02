"Tudo indica que não há condições para a realização de reuniões presenciais e a proposta que existe é de adiamento para um período a definir", disse o diretor para a Integração Regional e Continental do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (Minec), Alfredo Nuvunga, citado hoje pela imprensa estatal.

A medida segue recomendações dos ministros da Saúde da comunidade, acrescentou.

A proposta aguarda pela aprovação do chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, na qualidade de presidente em exercício da SADC, até agosto.

A cimeira extraordinária tinha sido anunciada em dezembro com o objetivo de discutir, em Maputo, a violência armada em Cabo Delgado, entre outros temas.

O encontro chegou a ser marcado para janeiro, mas também na altura foi adiado por causa da propagação da covid-19.

Moçambique tem um total acumulado de 465 óbitos devido à covid-19 e 44.912 infeções, 61% das quais recuperadas.

O Presidente moçambicano anunciou na quinta-feira, entre 20 novas medidas, um recolher obrigatório durante a noite, das 21:00 às 04:00, na área metropolitana de Maputo, que abrange os distritos de Matola, Boane e Marracuene.

As novas restrições, que vigoram desde sexta-feira, com duração de 30 dias, foram decretadas face ao aumento do número de óbitos, internamentos e casos de covid-19 que, só em janeiro, superaram os números de todo o ano de 2020, concentrando-se em Maputo.

LFO // JMC

Lusa/Fim