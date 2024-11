A cimeira foi anunciada durante a visita do primeiro-ministro português a Cabo Verde, em abril, e tinha ficado inicialmente marcada para 19 de novembro, data em que Luís Montenegro estará no Brasil para participar como país convidado na reunião de chefes de Estado e do Governo do G20, no Rio de Janeiro.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, já tinha adiantado que o encontro bilateral deveria realizar-se apenas em janeiro, quando recebeu em outubro em Lisboa o seu homólogo cabo-verdiano, Filomeno Monteiro.

Nesse encontro, os dois ministros "passaram em revista as relações de cooperação", refletidas no Programa Estratégico de Cooperação (PECC) 2022-2026 "que será objeto de uma avaliação mais detalhada na próxima cimeira bilateral entre os dois Governos".

A cimeira deverá ser acompanhada de um encontro bilateral entre empresários e agentes económicos dos dois países, como tinha anunciado o primeiro-ministro português, em abril, defendendo que relações especiais merecem "eventos especiais".

"Vimos materializando, e com bons resultados, investimento das empresas portuguesas em Cabo Verde", referiu Montenegro.

Na altura, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, disse esperar que seja organizado à margem da cimeira "um fórum de investimentos que seja abrangente e alargado ao turismo, economia azul, economia digital, indústria e oportunidades, a par de transformação digital e transição energética".

"Há espaço, desejo e condições de reforçarmos a parceria economia, empresarial, aproveitando as oportunidades em diversas áreas", acrescentou.

