O evento, promovido pelo município em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor (ACIPS), tem este ano como objetivo abordar o tema da transformação do setor aeronáutico em Portugal e no mundo.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização do evento revela que a sétima edição do Portugal Air Summit vai voltar a reunir líderes e especialistas para discutir tendências e inovações recentes no setor da aeronáutica.

"Os principais tópicos da edição de 2024 incluem o conhecimento e oportunidades, sustentabilidade, transformação digital, visão estratégica e investimentos, regulamentação e liderança", lê-se no documento.

Além dos debates, a cimeira "oferece oportunidades de networking" e dá a conhecer os mais recentes projetos e inovações tecnológicas e operacionais, entre outras vertentes relacionadas com os setores da aeronáutica e aeroespacial.

"Sob o mote "Flying 4 Change", esta edição incluirá um ciclo de conferências, áreas de exposição, espetáculos aéreos e diversas atividades lúdicas, pensadas para todos os públicos que decidam visitar o evento durante os três dias", revelam ainda no comunicado.

De acordo com o município e a ACIPS, o Portugal Air Summit, que se realiza desde 2018, está integrado numa "estratégia de posicionamento, promoção e desenvolvimento" do setor naquela região.

O evento, segundo os promotores, já contribuiu diretamente para a atração de investimento, gerador de emprego e dinâmica económica, "ajudando a fomentar" a fixação de famílias, "invertendo o ciclo de desertificação" da região Alentejo.

