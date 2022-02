Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto do Património Cultural (IPC), lembrando que em 2021 a gestão do roteiro turístico da Cidade Velha passou para o Estado de Cabo Verde.

Segundo a mesma fonte, a maioria dos visitantes foram nacionais, tendo os primeiros turistas internacionais chegado em outubro de 2021, e até final do ano foram mais de duas mil pessoas.

"Números expressivos tendo em conta os efeitos da pandemia e das restrições sanitárias, e consequência das intervenções realizadas no único sítio património mundial de Cabo Verde", salientou o IPC.

Entre as intervenções, destacam-se as reabilitações da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e da via de acesso Fortaleza/Sé, pintura das fachadas das casas, construção do passadiço acessível para pessoas com dificuldade de locomoção no interior da Fortaleza Real de São Filipe, introdução do áudio guia para pessoas com deficiência auditiva.

Há ainda uma ação de sensibilização da comunidade sobre a importância da salvaguarda do património histórico-cultural, tendo sempre como base o plano de Gestão Cidade Velha, 2019/2022.

Para este ano, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, através do IPC, garantiu que vai continuar a trabalhar nos projetos que se refletirão na valorização do legado histórico do sítio, nomeadamente a reabilitação do Forte São Veríssimo, a musealização das Ruínas da Igreja da Nossa Senhora da Conceição, gestão do património mundial pós-covid -- integração de estratégias de conservação, turismo e meios de subsistências em sítios do património mundial, entre outros que serão anunciados em breve.

"São projetos que impulsionarão a criação de novos serviços para acolher e proporcionar experiências culturais e de lazer aos visitantes e o desenvolvimento económico das famílias", referiu.

A Cidade Velha, no concelho da Ribeira Grande de Santiago, foi classificada património mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em 2009, sendo o único bem material com esse título.

Ribeira Grande foi a primeira cidade construída pelos europeus, tornando-se na primeira capital do arquipélago, título que manteve até 1770, quando a capital do país passou a ser a Praia de Santa Maria, atual cidade da Praia.

O sítio histórico foi erigido no século XV para servir de ponto de abastecimento para o comércio de escravos entre África e América.

Cabo Verde tem neste momento um acumulado de 55.844 casos positivos desde o início da pandemia, dos quais 55.366 casos recuperados da doença, 400 óbitos e 29 casos ativos notificados pelas autoridades.

Mesmo com uma "melhoria considerável" da situação epidemiológica, o Governo cabo-verdiano prorrogou hoje por mais 15 dias a situação de contingência em todo o país.

O executivo pretende "garantir a manutenção das medidas de prevenção e contenção que se verificam pertinentes na presente conjuntura, fundamentadas pelo imperativo de fazer prevalecer o princípio da precaução em saúde pública".

O Governo já tinha anunciado em janeiro, face ao forte aumento de casos de covid-19 no final de dezembro, a suspensão de todas as festas públicas e privadas de Carnaval em Cabo Verde em 2022, pelo segundo ano consecutivo, e desta vez anunciou que não vai haver tolerância de ponto.

