"As autoridades libanesas pediram-nos para localizar este indivíduo e fazer-lhe perguntas", afirmou um porta-voz da polícia cipriota.

A mesma fonte disse ainda que "as respostas foram enviadas para o Líbano", acrescentando que o homem, Igor Gretchouchkine, não havia sido preso, mas apenas questionado acerca da carga do navio a pedido do escritório da Interpol no Líbano.