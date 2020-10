"No sul da África, apenas Madagáscar tem uma situação de fome pior que Moçambique. Não só ao nível da fome, mas também da pobreza temos uma situação difícil já há algum tempo", disse Jaime Díaz Martínez, da organização não governamental (ONG) Ajuda em Ação Moçambique.

O responsável falava à agência Lusa a propósito do lançamento em Portugal do Índice Global da Fome 2020, que este ano analisa uma década do objetivo de desenvolvimento "Fome Zero" e no qual Moçambique aparece, juntamente com Angola, entre os 40 países com níveis de fome considerados graves.