"O ciclone tropical continua a enfraquecer e afastando-se do canal de Moçambique em direção ao interior do Oceano Índico. Consequentemente, o sistema meteorológico já não constitui perigo para Moçambique", refere o Inam num comunicado divulgado hoje.

Segundo o Inam, o ciclone Dikeledi, que já tinha passado para tempestade tropical severa na terça-feira, está fora do canal de Moçambique desde as 10:00 de hoje, esperando-se que se dissipe nas próximas 12 horas.

O instituto moçambicano de meteorologia avançou que continua a monitorizar os fenómenos meteorológicos no país, em particular a atividade ciclónica, pedindo que a população acompanhe as informações e avisos emitidos pelas autoridades competentes.

O ciclone Dikeledi atingiu Moçambique na segunda-feira, a partir do distrito de Mossuril, em Nampula, tendo causado a morte de pelo menos cinco pessoas e destruído mais de cinco mil casas.

"Até ao momento, há confirmação de que contamos com 35.174 pessoas que foram afetadas, o que corresponde a 8.225 famílias (...), temos um óbito em Mossuril, três em Angoche e um em Nampula", disse à comunicação social, na quarta-feira, a presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), Luísa Meque.

O mau tempo afetou também a província da Zambézia, no centro de Moçambique, segundo as autoridades.

Trata-se do segundo ciclone a afetar o país, e novamente o norte, no espaço de um mês.

O anterior, o ciclone tropical intenso Chido, de nível 3 (numa escala de 1 a 5), atingiu a zona costeira do norte de Moçambique na madrugada de 14 de dezembro, enfraquecendo depois para tempestade tropical severa, continuando, nos dias seguintes, a fustigar as províncias no norte de Moçambique com "chuvas muito fortes acima de 250 mm [milímetros]/24 horas, acompanhadas de trovoadas e ventos com rajadas muito fortes", segundo informação anterior do Centro Nacional Operativo de Emergência.

Dados atualizados recentemente pelas autoridades moçambicanas adiantam que pelo menos 120 pessoas morreram e outras 868 ficaram feridas durante a passagem do ciclone Chido no norte e centro de Moçambique.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.

LN (LYCE) // MLL

Lusa/Fim