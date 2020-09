O inquérito apurou que 9,5% de um total de 274 ciclistas que fazem serviço de táxi com aquele tipo de veículo estiveram expostos ao novo coronavírus nos últimos sete dias antes da data do teste rápido que é feito no levantamento.

Os profissionais de saúde foram o segundo grupo mais exposto à covid-19, com uma percentagem de 3,7% das 543 pessoas da classe inquiridas no levantamento.

As forças de defesa e segurança constituem o terceiro grupo com exposição mais elevada, ao ser detetada uma cifra de 3,1% dos 390 membros sujeitos ao teste rápido do inquérito.

Em quarto lugar estão os agregados familiares como o grupo-alvo mais exposto à covid-19, com 2,5% das 5.069 pessoas inquiridas.

O resultado mais surpreendente foi apurado entre os vendedores de mercado da cidade de Quelimane, que apresentaram apenas 1,6% de exposição à covid-19 e são o segundo grupo-alvo menos expostos.

Nas outras cidades moçambicanas que já realizaram o inquérito sero-epidemiológico de covid-19, os vendedores de mercado revelaram níveis de exposição que estão entre os mais altos dos grupos-alvo.

No inquérito em Quelimane, os estabelecimentos comerciais mostraram o nível de exposição mais baixo, 1,0% de 200 inquiridos.

O teste do inquérito sero-epidemiólogico de covid-19 indica se a pessoa esteve exposta ou não ao novo coronavírus ou se esteve infetada nos últimos sete dias, mas não refere se está com covid-19 no momento da realização do diagnóstico.

A análise é feita com base numa colheita de sangue na ponta do dedo e fornece o resultado em 15 minutos.

O INS refere que o inquérito em Quelimane permitiu concluir que a transmissão do novo coronavírus na cidade é dispersa, atinge todas as faixas etárias e todos os grupos profissionais, sendo os transportadores de táxi-bicicletas os mais expostos.

No total foram inquiridas 7.696 pessoas em Quelimane.

Desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, Moçambique registou um total de 4.207 casos, 26 óbitos e 2.370 pessoas são dadas como recuperadas, segundo as últimas atualizações.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 869.718 mortos e infetou mais de 26,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

