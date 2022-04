Segundo o porta-voz do comando provincial de Luanda do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, Faustino Minguês, os municípios mais afetados pelas chuvas que começaram na madrugada e terminaram às primeiras horas do dia foram Viana, Cacuaco, Luanda, Kilamba Kiaxi e Talatona.

As autoridades que continuam a trabalhar nos dados estatísticos, provenientes das nove comissões municipais de proteção civil de Luanda, não têm o registo até ao momento de mortes.

"Neste preciso momento temos também o registo da progressão de algumas ravinas com maior destaque nos municípios de Viana, Cacuaco e Luanda, no distrito urbano do Ngola Kiluanji", disse Minguês à Lusa.

A queda de algumas árvores em diversos bairros de Luanda consta ainda das ocorrências reportadas pela população às comissões municipais de proteção civil, ao Centro Integrado de Segurança Pública e à sala de operação do comando provincial de Luanda do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros.

Nas redes sociais também são reportadas as consequências das chuvas em Luanda, com vídeos que mostram as dificuldades de circulação de pessoas e viaturas, estradas principais e secundárias alagadas e instituições públicas e privadas submersas.

DYAS // LFS

Lusa/Fim